На переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) “Игла” и “Верба” пришлась треть уничтоженной украинской пилотируемой авиации в рамках проведения специальной военной операции. Такие данные в интервью газете “Красная звезда” привёл главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Генерал отметил: как правило, указанные ПЗРК используются на переднем крае боевых действий против целей, которые появляются внезапно и которые осуществляют полёты на малых и предельно малых высотах.

ПЗРК “Игла” в базовом варианте была принята на вооружение ещё в советской армии, в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор появлялись модификации ракетного комплекса. Он может поражать цели на расстоянии до 5,2 километров и на высоте до 3,5 километров.

ПЗРК “Верба” – более новая разработка. Этот комплекс приняли на вооружение в 2014 году. Ракета, выпущенная из такого комплекса, поражает цель на расстоянии до 6,4 километров и на высоте до 4,5 километров.