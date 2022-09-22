Частичная мобилизация в России, указ о которой президент Владимир Путин подписал 21 сентября – это ответ не столько на действия Украины, сколько на вмешательство НАТО в конфликт, пишет издание Al-Binaa.

Авторы публикации, перевод которой представлен «ИноСМИ», напоминают, что именно благодаря западным поставкам оружия ВСУ все еще удерживают оборону. Мало того, они начинают атаковать территорию РФ и освобожденные регионы, делая это под руководством США и их союзников по НАТО.

В своем выступлении президент РФ заявил, что теперь в случае любых угроз суверенитету страны она задействует все имеющиеся у нее средства поражения. При этом можно предположить, что ядерное оружие может быть использовано в случае, если ВСУ продолжат непрекращающиеся несколько лет обстрелы Донецка и других мирных городов Донбасса, а также наносить удары по Запорожской АЭС и Херсонской области.