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На состоявшейся 7 сентября пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поднимал в основном политические вопросы. Издание «Коммерсантъ» отмечает, что глава государства использовал «язык последних предупреждений».

Для собеседников, которые никак не могут наладить контакт с властями, у российского лидера нашлись достаточно серьезные ультиматумы.

Кроме того была поднята тема туризма, которая, по словам двух губернаторов и вице-премьера Дмитрия Чернышенко, якобы столкнулась с проблемами из-за несовершенства системы управления. В результате короткой дискуссии все же было решено оставить данные вопросы Ростуризму, который и должен нести ответственность за управление туристической отраслью.

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