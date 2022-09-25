21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что для защиты суверенитета и территориальной целостности России готова задействовать все доступные средства поражения. Среди них имеется и тактическое ядерное оружие, о котором неоднократно заявляли в США и НАТО. Издание «Известия» рассказало, какие его виды имеются в распоряжении ВС РФ.

Тактические ядерные боеголовки намного компактнее стратегических, поэтому они могут быть использованы в самых различных видах вооружений, рассказали эксперты. Так, для этой цели подойдут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они могут запускать баллистические боезаряды с мощностью от 5 до 50 килотонн.

Кроме того, тактическое ядерное оружие может запускаться с воздуха и с моря. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», к примеру, вполне способны нести такие боеголовки на расстояние до 2000 километров. Кроме того, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 могут наносить удары ракетами Х-59 «Овод» с ядерной боевой частью мощностью до 100 килотонн.

Наконец, удары тактическим оружием могут наноситься с надводных кораблей и подводных лодок. Эта миссия возлагается на крылатые ракеты «Калибр», которые способны нести ядерные боеголовки до 200 килотонн. Оснастить такой же боевой частью можно и противокорабельные ракеты «Оникс», которые совместимы с теми же пусковыми установками либо запускаются береговыми комплексами «Бастион».