Недалеко от города Красный Лиман продолжаются столкновения ВСУ с союзными войсками. Сейчас на фронте краснолиманское направление является “самым сложным”. Об этом у себя в телеграм-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин – передаёт ТАСС.

Несмотря на постоянные атаки со стороны ВСУ, союзные войска продолжают удерживать позиции. При этом Пушилин не исключил, что ситуацию удастся совсем скорое переломить. В этом должно помочь подкрепление, которое сейчас подходит на помощь к союзным войскам.

Ранее сообщалось, что на фоне проведения референдумов по вступлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации ВСУ усилили активность на линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Красный Лиман. Там украинская армия пытается отрезать союзную группировку от снабжения и взять в окружение.