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Российский беспилотный аппарат снял на видео мощнейший взрыв на складе с боеприпасами ВСУ, звуки которого услышали даже жители соседних областей. Портал Avia.Pro поясняет, что вместе с ракетами и боезарядами в помещении хранилась также аммиачная селитра.

Артиллерийский снаряд угодил в склад на территории Харьковской области. Боеприпасы мгновенно сдетонировали, что и привело к сильному взрыву. По его мощности можно предположить, что ВСУ собрали на складе огромное количество ракет и иных боезарядов.

Отмечается, что уничтоженный объект должен быть снабжать боеприпасами несколько украинских подразделений, поэтому успешная атака на него непременно скажется на ходе боевых действий. Какие именно боезаряды хранились на складе, пока не установлено.

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