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Защитники Красного Лимана продолжают держать оборону и успешно отражать одну атаку ВСУ за другой. Националистические формирования уже подключили даже мобилизованных резервистов, которых бросают в лобовые атаки на город, но это не помогает. Напротив, таким образом Киев лишь в разы увеличил свои потери без ощутимого результата, рассказал портал «Военное обозрение».

Эксперты отмечают, что Управление войсками ДНР хорошо понимает, почему ВСУ так отчаянно бьются за Красный Лиман. Взятие этого города позволит им достичь сразу двух важных целей – деблокировать крупную группировку сил в Краматорске и Славянске, а также создать мощный плацдарм для наступления на Рубежное и Кременную в ЛНР.

Чтобы этого не произошло, численность защищающих Красный Лиман сил существенно увеличена. Они отбивают лобовые атаки противника, нанося ему страшные удары, ведущие к серьезным потерям. Однако важность взятия города понимают и националисты, которые уже несколько суток подряд не прекращают попыток все же установить контроль над Лиманом.

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