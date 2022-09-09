Российская колонна военной техники стремительно продвигается в направлении Изюма. Туда же летят транспортные вертолеты, осуществляющие перевозку личного состава и вооружения, сообщил портал «Военное обозрение».

Военнослужащие также едут в многочисленных тентованных грузовиках. Кроме того, в составе колонны замечены БТР-82А, которые везут на Изюм буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б».

Эксперты сообщили, что командование ВС РФ перебрасывает в Харьковскую область подразделения группировки «Отважных», которые до сих пор участвовали в боевых действиях исключительно на территории Донбасса. Они могу либо сразу перейти в контрнаступление, либо взять противника в кольцо, из которого он уже не сможет выбраться.

Напомним, ранее сообщалось об успешных действиях «Отважных» в ЛНР и ДНР. По мнению экспертов, эта группировка сумеет решить в Харьковской области любые задачи, независимо от их сложности.