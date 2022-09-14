В ходе отступления из Харьковской области ВС РФ не уходили просто так – по возможности они брали в плен боевиков украинской армии и иностранных наемников, рассказал политик и писатель Захар Прилепин, который сейчас находится на Украине.

Он отметил, что отступление российских войск оказалось понятным далеко не везде. К примеру, в районе дислокации его подразделения никакого окружения националистами не намечалось и была возможность эффективно обороняться.

Кроме того, Прилепин сообщил об огромном количестве техники в распоряжении украинских войск. Он отметил, что с 2014 года ее на Украине никто не видел.

«При отступлении мы решили просто так не уходить (у нас опытный командир). Запускали по трассе их передовую группу — отсекали и брали в плен. В плену вследствие этого достаточное количество противника. Большинство — наемники. Все — англичане либо поляки», – цитирует Прилепина портал «Русская весна».