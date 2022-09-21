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Украинские ВС потерпели очередной крах на Угледарском направлении. Российская артиллерия нанесла массированные удары по окрестностям Павловки, где в наступление попыталась идти 1-я отдельная бригада ВСУ, рассказал официальный представитель главного военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Он обратил внимание на то, что данное подразделение подчиняется лично президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это элитная бригада, но для одного из ее батальонов попытка наступления закончилась плачевно, рассказал портал «Военное обозрение».

Союзные силы своевременно обнаружили попытку наступления и накрыли украинских боевиков шкальным артиллерийским огнем. В результате батальон потерял 8 военных автомобилей и четыре танка. Потери личного состава ранеными и убитыми составили 60 человек.

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