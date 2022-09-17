В ходе обстрела Ворошиловского района Донецка ВСУ попали в административное здание. Это привело к гибели четырех человек, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – и корреспондент телеканала teleSUR из Венесуэлы.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что венесуэльскому репортеру 68 лет. В момент обстрела он находился как раз рядом со зданием и получил ранение.

Напомним, что украинские националисты обстреливают Донецк и другие мирные города Донбасса на протяжении 8 лет. Именно для прекращения этого террора и освобождения территорий ЛНР и ДНР от бандеровских сил 22 февраля 2022 года была начата специальная военная операций. Среди ее целей значится также демилитаризация Украины.