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Дипломатический путь решения сложившейся ситуация является самым правильным. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА “Новости”.

Во время общения с журналистами турецкий лидер отметил, что цена перехода действующего конфликта к ядерной войне станет “катастрофичной”. О том, чтобы её начинать не нужно даже и думать, а тем более про это говорить, отметил турецкий лидер, подчеркнув, что все сложные вопросы нужно решать за столом переговоров.

О возможности ядерного противостояния России и Запада политики и эксперты стали заявлять после обращения Владимира Путина 21 сентября. Тогда он отметил, что Запад преступил грань в антироссийской риторике. Глава государства также сказал, что со стороны стран НАТО идут высказывания о том, что против России можно применить оружие массового поражения.

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