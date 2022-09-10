В «большой семье» Александра Вучича есть представительница ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам президент Сербии на Совете национальной безопасности страны.
В ответ на вопрос об отношении Совета к планируемому в Сербии гей-параду, Вучич заявил, что с удовольствием порекомендовал бы представителям ЛГБТ занимать чем-то более полезным, чем подобные шествия.
«Они выбрали парад, это было для них важнее. А ту женщину, которая является моей родственницей, я бы не отдал за всех, кто будет ее бить», – высказался сербский лидер.
Он также отметил, что регулярно сталкивается с геями, которые входят в политическую элиту страны и оказывают ему неоценимую помощь.
«Если бы я думал, что [глава правительства Сербии] Ане Брнабич (открытая лесбиянка — Discover24.ru) была злой, она не была бы там, где она есть. В моей большой семье есть женщина-гей, и я никогда не променяю ее ни на что другое, я не думаю, что в этом есть какое-то зло», – заявил Вучич.