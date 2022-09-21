Граждане России могут быть полностью уверены в обеспечении защиты территориальной целостности государства, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

Он отметил, что РФ больше не намерена терпеть агрессивные заявления в свой адрес и ядерный шантаж.

«Тем, кто позволяет себе агрессивные заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО», – пояснил российский лидер.

Он также заявил, что в случае появления угроз суверенитету или территориальной целостности России, она задействует все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения. В том числе, и ядерное оружие. Это не блеф, подчеркнул глава государства.

Напомним также, что Путин объявил частичную мобилизацию. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать 300 тысяч военнослужащих, находящихся сейчас в запасе, проходивших военную службу и имеющих боевой опыт.