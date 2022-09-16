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Спецоперация ВС РФ на Украине чем-то напоминает Карибский кризис 1962 года, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он пояснил, что тогда Соединенные Штаты разместили на территории Турции свои ракеты, что создавало серьезную угрозу для СССР. Именно поэтому Москва развернула ядерное вооружение на Кубе, в непосредственной близости от американских берегов.

Стремление Украины вступить в НАТО, что несомненно привело бы к появлению на ее территории ядерных ракет Альянса, оказалось для президента РФ Владимира Путина практически тем же, что для СССР развертывание стратегического вооружения в Турции. Поэтому он также предпринял ответные меры, объявив о специальной военной операции. Одно из требований России – это отказ Киева от вступления в Альянс, а также полная демилитаризация Украины.

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