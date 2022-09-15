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Кортеж президента Украины Зеленского 15 сентября попал в дорожно-транспортное происшествие на улицах Киева. Соответствующая видеозапись уже появилась в социальных сетях и мессенджерах.

Машины самого украинского лидера на кадрах записи уже нет, но можно увидеть несколько автомобилей-участников аварии. Также на месте столкновения работают экстренные службы и установлено оцепление.

В настоящий момент известно, что травмы получил водитель президента Украины, который сразу был отправлен в больницу на «Скорой помощи». Сам Зеленский отделался легким испугом, медики не обнаружили у него серьезных повреждений. Обстоятельства ДТП выясняются спецслужбами и правоохранительными органами.

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