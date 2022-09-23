В Сети появилась первая видеозапись, на которой зафиксирован момент удара с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Портал Avia.Pro сообщил, что снял этот эпизод неизвестный беспилотный аппарат.

Напомним, что скорость ракет M30 и M31, которые сейчас имеются в распоряжении ВСУ, достигает 3,5 тысяч километров в час. Это означает, что максимальное расстояние в 80 км боезаряд преодолевает всего за минуту.

На записи видно, как ракета попадает точно в намеченную цель, причем зона поражения составляет не менее 300 метров. Осколки же разлетаются в разные стороны на гораздо большее расстояние.

Эксперты отмечают, что хотя российские средства ПВО неоднократно сбивали такие ракеты, недооценивать системы HIMARS и их аналоги MARS II и MLRS не стоит, так как в распоряжении Киева уже имеется около 50 подобных комплексов.