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Украинские боевики захватили склад боеприпасов в Балаклее, рассказал портал «Военное обозрение». Обозреватели напоминают, что националисты на протяжении трех дней стремились попасть именно на этот объект и после тяжелых боев своей цели все же достигли.

В подтверждение портал публикует фотографии военнослужащих ВСУ, опустошивших склад с боеприпасами. Несколько дней назад помещения были сверху донизу забиты ящиками, но сейчас они валяются по всей территории вскрытые или даже разбитые. Это доказывает, что украинская армия столкнулась с серьезным снарядным голодом и рвалась в Балаклею именно ради боеприпасов. При этом неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Захват склада обошелся Киеву недешево. В столицу ночью приехала целая колонна машин «Скорой помощи», которая привезла сотни раненых в боях под Харьковом боевиков. Точное их количество пока не озвучивается.

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