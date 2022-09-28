Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать частичную мобилизацию в России, используя для этих целей русский язык. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Его слова приводит РИА “Новости”.

Небензя отметил, что Зеленский не стесняется пользоваться русским языком в пропагандистских целях или исходя из “тактических соображений”. Во время своих видеообращений, уточнил постпред РФ при ООН, президент Украины пытается “вбить клин между властью и обществом” и помешать таким образом проводить частичную мобилизацию. В частности, Небензя заявил, что Зеленский в своих обращениях на русском языке говорит, что в рамках частичной мобилизации прежде всего призываются мужчины из коренных народов тех или иных российских регионов, а также граждане “нерусской национальности”.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Сообщалось, что в Вооружённые силы РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Это 1 процент от всего мобилизационного ресурса в стране.

В Минобороны уточняли, что мобилизации подлежат, прежде всего, граждане, которые уже проходили военную службу и имеют боевой опыт, а также востребованные сейчас военно-учётные специальности (артиллеристы, танкисты и так далее). Первые партии мобилизованных граждан уже направлены для прохождения подготовки в различные воинские части. В какие сроки должна быть завершена частичная мобилизация, не сообщалось. Однако уже с 1 октября в России стартует очередной призыв в армию. Минобороны уточняло, что призывников не планируют отправлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.