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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о намерении Вашингтона отправить на Украину «дальнобойные ракеты, способные пробивать русские оборонительные линии». Ни для кого не секрет, что речь идет о боезарядах ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Российские эксперты в ответ на это отмечают, что США «варят лягушку», проверяя Россию на прочность. Они лишь говорят о поставках дальнобойных боеприпасов, но каждый раз находят повод их отложить.

Если же на этот раз Вашингтон выполнит свое обещание, это станет игрой на повышение ставок. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений, посредством которых Киев сможет наносить удары по территории РФ – это фактически вмешательство в конфликт, которое приведет к прямому противостоянию с НАТО.

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