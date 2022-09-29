Официальные лица США своими высказывания подталкивают Москву и Вашингтон к столкновению, которое может перерасти в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Об этом свидетельствует риторика западных политиков, которые запугивают свою и мировую общественность “мнимыми ядерными угрозами” со стороны России. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала National Interest – передаёт РИА “Новости”.

По словам Антонова, политики США, говоря об угрозе со стороны России, искажают то, о чём ранее заявлял президент Владимир Путин. В своём недавнем обращении российский лидер указал, что “роза ветров может развернуться в сторону тех”, кто пытается “шантажировать Россию ядерным оружием”.

Антонов уточнил, что Россия не меняла условий, при которых оставляет за собой право использовать ядерное оружие. В то же время российский посол подчеркнул, что Москва готова защищать Крым, а также территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, народ которых проголосовал за присоединение к России. В США не признают Крым российским, также как не признают итоги прошедших недавно референдумов, в ходе которых граждане указанных территорий заявили о желании войти в состав России.