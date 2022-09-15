Территория Украины постепенно превращается в полигон ВС США, на котором проводятся испытания новых видов американского вооружения и утилизация не нужного Вашингтону старья. Одновременно с этим США утилизирует и миллиарды долларов, полученных от американских налогоплательщиков, заявил посол России Анатолий Антонов.

Он отметил, что огромные деньги в буквальном смысле «вылетают в трубу», так как ВС РФ и силы Донбасса перемалывают западное оружие и технику, уничтожают дорогостоящие образцы, демонстрируя подавляющее превосходство российского вооружения.

Антонов высказал мнение, что если бы США вместо поставок на Украину бесполезного оружия отдали хотя бы малую часть потраченных на него денег голодающим странам Африки, Азии и Латинской Америки, пользы от них было бы намного больше.