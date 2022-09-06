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Противорадиолокационная ракета уничтожила зенитно-ракетный «Бук» через несколько секунд после его активации. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись взрыва, в результате которого ЗРК вышел из строя и вряд ли когда-нибудь снова заработает.

Эксперты рассказали, что ракета была выпущена в свободный полет для самостоятельного поиска цели. В ее качестве оказался ЗРК «Бук», расчет которого активировал РЛС. Ракета тут же уловила сигналы и нанесла удар по комплексу.

Отмечается, что «Бук» не успел отреагировать на атаку, так как противорадиолокационная ракета разогналась до сверхзвуковой скорости и нанесла неотразимый удар.

Напомним, что все чаще подобные боезаряды задействует украинская армия, которая объявила охоту на российские средства ПВО. Она применяет противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства, которые адаптированы для запуска с истребителей МиГ-29.

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