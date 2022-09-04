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В очередной «огневой мешок» загнали сами себя боевики ВС Украины, которые форсировали Ингулец и высадились неподалеку от поселка Андреевка. Портал «Военное обозрение» рассказал, что ВС РФ просто дождались высадки украинского «десанта» и уничтожили следом за ним понтонную переправу.

В результате ВСУ попали в «тонкую кишку», которая отлично простреливается со всех сторон. Киев подбрасывает в «топку» резервы, часть которых уничтожается сразу. Но другая часть все же не позволяет российским ВС окружить врага со всех сторон, оказывая ожесточенное сопротивление.

Военные эксперты отмечают, что Киев не считает потери, так как для него важно создать эффектную картинку для Запада. Именно поэтому все новые и новые резервисты идут в бой по голой херсонской степи, прямо под удары артиллерийских орудий. Сложно спорить с тем, что ВСУ накопили достаточно крупные силы в Николаевской области и на несколько дней пародия на контрнаступление еще затянется. Однако уже сейчас оно постепенно преобразуется в позиционные бои, которые ведутся не по всему фронту, а лишь на отдельных его участках.

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