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В ночь на 29 сентября ВС РФ нанесли сокрушительный ракетный удар по военному объекту в Днепропетровске. Портал Avia.Pro опубликовал фотографии 25-метровой воронки, которая осталась на месте взрыва.

Жители Днепра писали в социальных сетях и мессенджерах об огромной силе удара. Но украинскую армию эта атака застала врасплох. Достаточно упомянуть, что воздушная тревога сработала только через несколько минут после взрыва, а средства противовоздушной обороны даже не отреагировали на столь мощный ракетный удар.

В результате военный объект, который находился на месте атаки, уничтожен полностью. Вместо него в городе теперь зияет огромный кратер. Эксперты отмечают, что для удара была задействована ракета воздушного базирования семейства «Х». В Киеве предполагают, что речь идет о боезаряде Х-59, однако уверенно заявить об этом никто пока не может.

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