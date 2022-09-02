Устроившее внезапное «контрнаступление» на Херсон командование украинских войск отправило своих военнослужащих на бойню, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали новые фото- и видеоматериалы, подтверждающие эпичный провал ВСУ.

Так, на кадрах одной из записей виден горящий украинский танк, подбитый российскими артиллеристами. Боевики так и не сумели выбраться из боевой машины, поэтому сгорели заживо. Подобных эпизодов за последние дни было довольно много, но киевские власти особо не унывают – они продолжают бодро рапортовать об успехах, которых нет и не предвидится.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, только в первый день так называемого контрнаступления было уничтожено около 60 единиц бронетехники и ликвидировано около 1200 боевиков ВСУ. Столь печальная статистика не озвучивается Киевом, который из любого поражения стремится сделать «перемогу», чтобы порадовать западных кураторов.