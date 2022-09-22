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В России стартовала частичная мобилизация, указ о которой 21 сентября подписал президент Владимир Путин. Телеграм-канал Shot привел несколько эпизодов из первого дня призыва.

Так, он рассказал о жителе Москвы, который по повестке явился в Солнцевский военкомат. Имея военно-учетную специальность снайпер, он уже в 17 часов отправился в зону проведения специальной военной операции на Украину. При этом мужчина заявил, что переподготовка ему не понадобилась, так как он 5 лет отслужил в рядах ВС России.

«Нормальный человек, конечно, ничего подобного не хочет, но раз такая судьба, значит, так нужно», – заявил мобилизованный москвич.

Напомним, что мобилизация стартовала уже 21 сентября. Она предполагает призыв только тех россиян, которые имеют востребованную военно-учетную специальность или боевой опыт.

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