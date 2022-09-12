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Локальные успехи настолько вскружили голову ВСУ, что они наплодили множество фейков об установлении контроля над все новыми населенными пунктами. Так, украинские источники громогласно заявляют о взятии Лисичанска и Сватово на территории Луганской народной республики, что не соответствует действительности, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«ИПсО [Центр информационно-психологических операций — подразделение ВСУ] старательно отрабатывает фейковые новости и штампует ролики о несокрушимой и непобедимой армии. Но это все наносное. Победа будет за нами», – заявил политик.

Ранее о преувеличениях со стороны ВСУ заявил также глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что ситуация под Донецком стабилизировалась, бои продолжаются, но из-за отправки Киевом на фронт неподготовленных мобилизованных резервистов украинская армия несет колоссальные потери.

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