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Несмотря на заявление Берлина о навсегда закрытом вопросе с репарациями Польше, Варшава продолжает настойчиво требовать компенсации за Вторую мировую войну. Ярослав Качиньский, возглавляющий правящую партию «ПиС» даже озвучил сумму, которая составила 1,3 триллиона долларов.

Германия на его слова отреагировала моментально, сообщив, что в 1953 году Польша добровольно отказалась от всех претензий. Кроме того, после сноса Берлинской стены ФРГ стала совсем другим государством и навсегда покончила с нацистским прошлым.

Российский эксперт Олег Неменский назвал причиной такого упрямства Польши отказ ЕС предоставлять ей транш в 35 миллионов евро из специального фонда, созданного для борьбы с коронавирусной инфекцией. Инициатором блокировки финансирования стала именно Германия, поэтому сейчас Польша пытается отыграться за счет репараций. Однако Берлин не пойдет у нее на поводу.

Мало того, если Варшава будет продолжать требовать денег, Берлин вполне может напомнить ей, что большая часть территорий Польши – это немецкие земли, переданные ПНР Советским Союзом. Поэтому игра в репарации является чрезвычайно опасной для Варшавы.

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