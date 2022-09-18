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Новый пакет военной помощи Киеву включает в себя 36 тысяч артиллерийских снарядов, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS, противопехотные мины Claymore и «целых» четыре радара контрбатарейной борьбы, напомнил военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он назвал столь мизерные масштабы поставок первым признаком того, что Соединенные Штаты уже приняли решение «слить» Украину.

По словам российского полковника, все вышеперечисленные объемы – это слишком мало. Снарядов Киеву нужно как минимум в пять или даже в семь раз больше, чем поставляют США. Боеприпасы для HIMARS – это серьезная угроза, но вот количество таких систем в распоряжении ВСУ не позволяет планировать какие-то крупномасштабные операции.

Также США отправляют на Украину слишком уж мало средство контрбатарейной борьбы. 4 радара – это «капля в море», учитывая количество артиллерии в распоряжении ВС РФ и высокую интенсивность ее применения.

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