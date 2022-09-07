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Президент РФ Владимир Путин уже внес коррективы в планы и цели военной спецоперации на Украине. Военный эксперт Геннадий Алехин считает, что глава государства также принял новые решения, которые дадут возможность отбросить ВСУ от линии фронта.

Уже сейчас наблюдается переброска на все участки фронта без исключения дополнительных сил. Подмога идет, так как Киев начал более активно проявлять себя и пытается контратаковать не только в Херсонской, но еще и в Харьковской области.

Личный состав, техника и современные виды вооружений уже отправляются на Украину. Это абсолютно верное решение, которое позволит переломать ход СВО.

«Невозможно решить задачи СВО если не наращивать усилия по каждому направлению. В связи с этим армии РФ и силам Донбасса необходимо начинать наступать. На юге подразделения вооруженных сил России немного отошли для того, чтобы армия Украины была загнана в огневой мешок благодаря артиллерийским и авиационным ударам», – уверен Алехин.

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