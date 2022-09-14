Запад не согласится на требования Украины по гарантиям безопасности. Он готов кому-то помочь в собственных интересах, но не намерен превращать свою помощь в обязательную. Киев же хочет именно этого, рассказал политолог Владимир Жарихин.

Он напомнил, что Украина разработала «Киевский договор о безопасности» и предложила подписать его Турции, Германии, США, Британии и всем желающим западным странам. Документ предполагает не только предоставление оружия в случае возникновения риска потери украинской стороной суверенитета, но еще экономической, финансовой и военной помощи.

Эксперт пояснил, что в договоре прописано участие западных стран в возвращении Киеву территориальной ценности. И они прекрасно понимают, что это подразумевает вступление в прямое противостояние с Россией за Крым и Донбасс, которые Киев все еще наивно надеется вернуть. Однако те же США и Европа совсем не так наивны, поэтому подписывать данный договор не станут.