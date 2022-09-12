Американское издание The New York Times разместило публикацию о причинах локальных успехов ВСУ на территории Харьковской области. Журналисты написали, что все дело в помощи, которую украинским войскам своевременно предоставили западные разведывательные службы. Военный эксперт Игорь Шишкин с этим не согласен.

Он напомнил, что главными заводилами Запада являются Соединенные Штаты и Великобритания, которые за всю свою историю не провели ни единой успешной военной операции на суше. Вашингтон способен лишь давить противника психологически, а Лондон чего-то добивался в военном плане только на море.

По словам эксперта, российские ВС в Харьковской области сражались с врагом, имеющим огромное превосходство в численности. Они хорошо обучены и подготовлены, могут брать умением, а не числом, но ожидать сплошных побед в подобных условиях все же не стоит.