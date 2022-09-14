Премьер-министр Армении Никол Пашинян с момента завершения 44-дневной войны в 2020 году даже не попытался наладить союзнические связи с Россией. Поэтому ни она, ни другие страны ОДКБ не станут вмешиваться в очередной конфликт между Ереваном и Баку, уверен политолог Рафаэль Ордуханян.

Он также отметил, что сейчас страны играют в «политический футбол», обвиняя друг друга в обстрелах приграничных территорий. Хотя они могли давно решить и закрыть вопрос Нагорного Карабаха. Именно это позволяет говорить о возможном продолжении конфликта, в который Россия вмешиваться не станет, приводит слова эксперта портал “Аргументы недели”.

Ордуханян считает, что ВС РФ может подключить ОДКБ лишь в том случае, если Азербайджан начнет полномасштабное наступление на соседнее государство. Пока же страны лишь обстреливают друг дружку и бросаются обвинениями в провокациях.