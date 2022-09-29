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Политолог Евгений Михайлов прокомментировал последние сводки с фронтов и отметил два важных момента. Первый из них – это уничтожение крупного промышленного предприятия в Запорожье, которое осуществляло ремонт и обслуживание боевой техники ВСУ и отправленных Киеву западных видов вооружения. Второй – неспособность украинской армии взять Красный Лиман, который надежно защищают союзные силы.

Михайлов отметил, что для ВСУ это весьма болезненные удары, но призвал не расслабляться. Сейчас Украина фактически требует у США и НАТО дальнобойные ракеты, надеясь ответить атаками вглубь России. Предотвращать их нужно прямо сейчас, а для этого потребуется крупное наступление, позволяющее отогнать боевиков как можно дальше.

Эксперт уверен, что это наступление обязательно состоится, тем более, что его прогнозируют даже западные источники, которые постоянно выступают в поддержку Киева. Однако начнется оно не раньше закрепления результатов референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, а также присоединения этих регионов к России.

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