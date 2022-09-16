Разведка боем, затеянная украинскими ВС на Запорожском направлении, завершилась эпичным провалом. ВС РФ дали понять, что таких «подарков», которые Киеву удалось получить в Харькове, он больше не дождется, рассказал политолог Юрий Кот.

При этом он отметил, что Запорожская область все же является главной целью для националистических формирований. Они мечтают привести в исполнении свои угрозы по ударам по Крыму и Керченскому мосту, но для этого необходимо как минимуму выйти на расстояние удара по полуострову.

Киев планирует прорвать оборону ВС РФ, разрезать на две части всю российскую группировку, выйти к Азовскому морю и уже оттуда наводить американские РСЗО для ударов по Крыму. Но подобные планы хорошо известны и командованию войск РФ, которые не намерены больше делать столь серьезные «подарки» врагу.