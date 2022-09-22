Россия в рамках частичной мобилизации призывает не работников или фермеров, а тех, кто уже имеет опыт службы в армии или боевых действий в горячих точках. Кроме того, по своему потенциалу российские ВС одни из самых сильных в мире, поэтому боятся мобилизационных мероприятий гражданам РФ не стоит, заявил американский эксперт Скотт Беннет.

Политолог, слова которого приводит 5 канал, заявил также, что без мобилизации обойтись было сложно, так как нападки Запада на Россию становятся с каждым днем все наглее. ВС РФ должны быть готовы к отражению агрессии НАТО, что и обеспечит призыв резервистов.

Они пройдут специальную подготовку и смогут стать на защиту границ России, если возникнет угроза для территориальной целостности и суверенитета страны, отметил Беннет.