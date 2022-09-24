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НАТО разворачивает на территории Украины свои войска, что уже очевидно для всех. Он вводит свои силы под видом «наемников иностранного легиона» и частных военных компаний, офицеры и генералы, которые фактически управляют ВСУ, прикидываются инструкторами, рассказал сайту «Украина.ру» политолог Дмитрий Евстафьев.

«Пока они разворачиваются в виде ЧВК, иностранных легионов, тех активистов, иногда отбросов общества, давайте прямо говорить, которые у них есть в наличии», – объяснил аналитик.

Также он предположил, что НАТО совсем скоро начнет мобилизовать силы для отправку на Украину, причем это будут не только регулярные войска, но штабное обеспечение, и разведывательные подразделения.

Евстафьев заметил, что совсем несложно убедиться в наличии на передовой многочисленных натовских военных. В любом бою все чаще слышна иностранная речь, подтверждающая, что ВС РФ сражаются совсем не с украинской армией.

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