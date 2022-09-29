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Западные страны угрожают существованию России через Украину. Именно поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать. К этому США и страны НАТО сами подталкивают Москву. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Дробницкий в интервью изданию “Взгляд”.

По словам Дробницкого, пока Украина существует в своём нынешнем виде, Запад будет поставлять туда оружие и будет поддерживать конфликт с Россией. Западным странам это необходимо, чтобы сдерживать РФ и оказывать на страну давление, создавая угрозы.

При этом страны Запада, уверяет эксперт, могут даже закрывать глаза на то, что на Украине расцветает нацизм. Именно поэтому, украинскую государственность в её нынешнем виде необходимо уничтожить, считает политолог.

По мнению ряда экспертов, конфликт России и Украины уже давно перешёл стадию локального, поскольку в него через поставку вооружения Киеву в боевые действия косвенно втянуты США и страны НАТО.

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