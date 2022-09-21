Российские политики, общественность и многочисленные военные эксперты давно требовали провести мобилизацию для усиления подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции. Однако президент Владимир Путин как гениальный стратег отлично понимал несвоевременность такого решения. Сейчас оно принято как раз вовремя, рассказал изданию «Лайф» политолог Константин Бобров.

Он напомнил, что именно сейчас, вдохновившись локальными успехами ВСУ в Харьковской области Украина и НАТО стали оказывать более агрессивное давление на Россию, в открытую обсуждать передачу Киеву боевых систем, способных стать угрозой для РФ и даже применение ядерного оружия.

Эксперт также пояснил, что объявление о специальной военной операции было сделано в феврале для защиты от разнузданных действий НАТО. Сейчас мобилизация проводится, чтобы сплотить россиян и отвести угрозы, исходящие от Альянса, так как он перешел все возможные красные линии.

«Натовская техника и вооружения уже наносят удары по территориям Крыма, Курской и Белгородской областей России. Запад перешёл красную черту», – отметил эксперт.

Он также пояснил, что сейчас ВС РФ успешно противостоят на линии фронта в 1000 километров силам коллективного Запада. Но усилиями всего российского народа удастся достичь окончательной победы над противником.