Китай имеет все возможности для того, чтобы выполнить обещание Си Цзиньпина и установить полный контроль над Тайванем к 2027 году, уверен политолог Андрей Кошкин. Он пояснил, что уже сейчас КНР значительно сильнее Соединенных Штатов в военном плане, поэтому Вашингтон не сможет ничего ей противопоставить.

Эксперт напомнил, что такое заявление Си Цзиньпин сделал в ответ на требование президента США Байдена прекратить полеты китайской авиации над Тайванем. В настоящий момент КНР ведет грамотную подготовку к боевым действиям по самым современным стандартам.

В ее распоряжении гораздо более кораблей, чем у США, у нее есть современные самолеты и БПЛА, другие виды вооружений, превосходящих американские технологически. В конфликте за Тайвань Вашингтон вряд ли рискнет идти на прямое противостояние. Как и в ситуации с Украиной, он будет накачивать островное государство оружием.