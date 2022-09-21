Китай имеет все возможности для того, чтобы выполнить обещание Си Цзиньпина и установить полный контроль над Тайванем к 2027 году, уверен политолог Андрей Кошкин. Он пояснил, что уже сейчас КНР значительно сильнее Соединенных Штатов в военном плане, поэтому Вашингтон не сможет ничего ей противопоставить.
Эксперт напомнил, что такое заявление Си Цзиньпин сделал в ответ на требование президента США Байдена прекратить полеты китайской авиации над Тайванем. В настоящий момент КНР ведет грамотную подготовку к боевым действиям по самым современным стандартам.
В ее распоряжении гораздо более кораблей, чем у США, у нее есть современные самолеты и БПЛА, другие виды вооружений, превосходящих американские технологически. В конфликте за Тайвань Вашингтон вряд ли рискнет идти на прямое противостояние. Как и в ситуации с Украиной, он будет накачивать островное государство оружием.
«США могут помогать Тайваню оружием, деньгами, но вступать в прямой конфликт с Китаем американцы не будут. Они уже давно этим не занимались, особенно после Афганистана, когда весь мир назвал бегством вывод войск США. Сейчас их больше интересует опыт Украины, когда они накачивают оружием и деньгами ВСУ» – подвел итог Кошкин.