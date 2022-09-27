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Недавнее видеообращение президента Владимира Путина подтолкнуло США и их союзников внимательнее следить за ядерным вооружением России. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники среди должностных лиц – передаёт РИА “Новости”.

Данные о состоянии ядерного потенциала России западные страны стали собирать более активно с помощью средств воздушной и космической разведки, а также “в киберпространстве”, отметили собеседники Politico. В конечном итоге, по словам знакомых с ситуацией источников, активизация разведдеятельности направлена на то, чтобы ответить на главный вопрос: насколько велика вероятность применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине.

21 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова защищать свой суверенитет всеми доступными способами. 27 сентября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале написал, что страны НАТО вряд ли вмешаются в конфликт, если Москва применит ядерное оружие против Киева.

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