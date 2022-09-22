На фоне наступлений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях Украина настойчиво просит у западных стран современные танки. Однако пока партнёры Киева не спешат предоставлять технику. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией – сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что украинская сторона желает получить от Запада немецкие танки Leopard или американские Abrams. Но поставок нет, поскольку пока не до конца решены вопросы с освоением этой техники украинскими военными и логистикой. Между тем среди западных политиков есть немало тех, кто в целом поддерживает стремление Украины обзавестись современными танками.

Пока же Украина получает от своих партнёров в основном танки советского образца, в лучшем случае – модернизированные. К примеру, Польша передала в распоряжение ВСУ 250 танков Т-72. В то же время польские власти заключили контракт с США на покупку такого же количество танков Abrams.