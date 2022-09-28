Российские дроны «Герань-2» уже создают Киеву серьезные проблемы, пишет американское издание Politico. Командование ВСУ, руководство Украины и ее кураторы из США не могут ничего противопоставить барражирующим боеприпасом и совершенно не знают, что с этим делать.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», приводят многочисленные жалобы украинских боевиков на неуязвимость беспилотников. Дроны не видны на радарах из-за своего компактного размера. Кроме того, они летят на небольшой высоте и могут быть уничтожены разве что «Стингерами». Однако вероятность этого очень мала.

Украина обратилась к США за помощью, но и в Вашингтоне тоже не знают, что можно сделать против российских беспилотников. Они и сами неоднократно пропускали удары иранских «Шахидов», ставших прототипами для «Герани-2». Между тем, барражирующие боеприпасы уже готовы полностью изменить правила игры на Украине, подытожили эксперты.