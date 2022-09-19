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Украинские власти ведут переговоры с Соединёнными Штатами Америки о поставках дополнительного вооружения. Причём речь идёт не только о системах залпового огня HIMARS, но и об истребителях, беспилотниках и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Об этом пишет “Свободная пресса” со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что Киев избрал новую тактику в переговорах: он отошёл от громких требований предоставить оружие к “более тихим консультациям”. По информации американского издания, Украину интересуют истребители F-16, ЗРК Patriot, а также беспилотные летательные аппараты Grey Eagle. Последние наряду с выполнением разведывательных задач могут также наносить удары по позициям неприятеля.

Американская сторона публично пока не поддерживает такие поставки. По словам экспертов, военные США беспокоятся, что вооружение может попасть в руки ВС РФ. Кроме того, обслуживание такой техники будет проблематичным для Украины. Возникает также и вопрос приоритетов – многие союзники США хотят получить ЗРК Patriot, но Вашингтон им в этом отказывает.

Между тем в публикации утверждается, что Минобороны США  уже подписало контракт с компанией-производителем указанных зенитно-ракетных комплексов для их дальнейшей поставки Киеву. Эксперты также предполагают, что Украина получит и самолёты F-16. Однако это произойдёт только после окончания российской специальной военной операции в Донбассе.

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