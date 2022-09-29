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Реактивные системы залпового огня «Чебурашка» — это детище конструкторов Донбасса, которые черпали вдохновение в российских ТОС «Солнцепек» и его вариациях, рассказал портал «Военное обозрение». Эксперты опубликовали видео, на которой РСЗО Народной милиции уничтожает боевиков ВСУ, спрятавшихся в лесном массиве.

В качестве боеприпасов к «Чебурашке» используются 217-мм термобарические снаряды. Они сперва распыляют горючую смесь, а затем раздается мощный взрыв, в результате которого получившееся газовое облако захлестывает все вокруг сплошной огненной стеной. Лес в этом случае практически вырубается под корень вместе с боевиками, рассказывают очевидцы использования РСЗО.

В настоящий момент на вооружении Народной милиции имеется лишь несколько таких систем, которые используются элитным подразделением ОБТФ «Каскад». Однако производство продолжается, поэтому можно предсказывать скорое появление РСЗО и в других частях НМ независимых республик.

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