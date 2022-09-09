Соединенные Штаты поставили на Украину «невероятно инновационные» противокорабельные ракеты «Гарпун», которые могут использоваться для ударов по наземным целям с расстояния до 280 км. Однако военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что Киеву эти боезаряды не помогут.

Он пояснил, что на Украине на морские американские ракеты «надели сапоги», но несмотря на это их дальностью все же больше, чем у имеющихся в распоряжении Киева боезарядов для MLRS и HIMARS. Впрочем, российский «Бук-М3» будет сбивать «Гарпуны» так же эффективно, как и любые другие боеприпасы.

«Для борьбы с такими ракетами существуют системы ПВО, которые их без проблем сбивают. Речь идет о ЗРК «Бук-М3» и «Тор». Они будут сбивать их точно так же, как и сбивали HIMARS», – уверен Дандыкин.

Он также отметил, что «Гарпуны» все же являются противокорабельными ракетами и как они поведут себя в ходе атак на наземные объекты, никто не знает. Цель США – любой ценой остановить наступательные действия ВС РФ, но используя такие виды вооружения, они не смогут этого сделать.