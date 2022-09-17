Соединенные Штаты и НАТО пока не рискуют передавать Украине танки и бронетранспортеры западного образца, а также ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 километров. Но они будут вынуждены это сделать рано или поздно, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он пояснил, что российские войска будут иметь преимущество в технике и вооружении, если Киев не получит нужные ему боевые системы. Это вряд ли устраивает США и Запад, которые ждут от Украины «победы над Россией». Поэтому Вашингтону придется принять решение об отправке «партнерам» дальнобойных ракет, цитирует Подоляка РИА Новости.

Также советник главы ОП самоуверенно заявил, что с вышеперечисленным оружием Украина могла бы за 3-4 месяца завершить боевые действия на своей территории. Впрочем, это лишь фантазии очередного пропагандиста, так как и НАТО, и США пока не намерены отправлять в Киев танки, самолеты и ракеты большой дальности.