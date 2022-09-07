Жители приграничных районов России рассказывают о километровой колонне российской техники, которая движется в соседнюю Украину. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что помимо традиционных военных грузовиков, которые часто пересекали украинскую границу, в колонне замечены реактивные системы залпового огня «Град», другие виды вооружения.

По словам военных корреспондентов «Русской весны», 57 единиц техники – это подмога, которая призвана существенно усилить находящиеся сейчас на Украине ВС РФ, активизировать штурм Северска на Донбассе, а также остановить любые попытки контрнаступления ВСУ на нескольких направлениях сразу.

«Подмога близко: огромные силы армии России перебрасываются к фронтам. Кадры сняты у границы – не скажем когда и не скажем где», – написали авторы поста в мессенджере Telegram.

Также они отметили, что это самая крупная колонна российской техники за последние несколько месяцев.