Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители приграничных районов России рассказывают о километровой колонне российской техники, которая движется в соседнюю Украину. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что помимо традиционных военных грузовиков, которые часто пересекали украинскую границу, в колонне замечены реактивные системы залпового огня «Град», другие виды вооружения.

По словам военных корреспондентов «Русской весны», 57 единиц техники – это подмога, которая призвана существенно усилить находящиеся сейчас на Украине ВС РФ, активизировать штурм Северска на Донбассе, а также остановить любые попытки контрнаступления ВСУ на нескольких направлениях сразу.

«Подмога близко: огромные силы армии России перебрасываются к фронтам. Кадры сняты у границы – не скажем когда и не скажем где», – написали авторы поста в мессенджере Telegram.

Также они отметили, что это самая крупная колонна российской техники за последние несколько месяцев.

Вам может понравиться

Российские военные уничтожили высокоточными ударами лагерь подготовки иностранных наемников в Харьковской области

Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что российские военные уничтожили высокоточными ударами базу иностранных наемников в Харьковской области. Оказалось, что база была уничтожена уже несколько недель назад, но украинское командование

Украинский полковник погиб при наступлении на Херсон

Контрнаступление, которое предприняли ВСУ в Херсонской области, с треском провалилось. При этом украинская армия несёт потери не только среди рядового состава, но и среди командиров. Украинские СМИ сообщили, что во

Артамонов рассказал, когда Румыния отправит войска в Молдавию и что ожидает Приднестровье

Как только войска РФ начнут продвижение на Одессу, в Молдавию и Приднестровье может войти военный контингент НАТО из Румынии, считает военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |