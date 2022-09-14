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Российские ВС уничтожили танк 65-й бригады украинской армии, которая постоянно дислоцируется во Львове, но попыталась устроить новое «контрнаступление» в Херсонской области.

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ все еще предпринимают попытки контратаковать, но заканчиваются они неудачно для Киева. Та же львовская бригада не только разбежалась в разные стороны под огнем ВС РФ, но и понесла крупные потери. Также 7 националистов были взяты в плен.

Еще один танк достался российским военным в качестве трофея. На видео, которое было сделано сразу после короткого боя, украинский танкист сообщает, что остальная часть подразделения обратилась в бегство, как только увидела взорванный российскими войсками танк. Экипаж боевой машины был оставлен на произвол судьбы, поэтому сделал единственное, что ему оставалось – сдался в плен.

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